Fallout 76, l'update Alba d'Acciaio si presenta in un trailer: torna la Confraternita!

Con un nuovo trailer pubblicato nelle scorse ore, Bethesda ha annunciato che il prossimo grande aggiornamento di Fallout 76, intitolato Alba d'Acciaio, arriverà a dicembre e riporterà in Appalachia la Confraternita d'Acciaio.

Al momento lo scopo della gruppo guidato dal Paladino Rahmani risulta essere totalmente ignoto, ma ci sarà tutto il tempo di scoprire le sue macchinazioni nelle nuove missioni che verranno introdotte con Alba d’acciaio. L'aggiornamento vedrà anche l'introduzione di nuovi personaggi non giocanti, luoghi mai esplorati prima ed equipaggiamento inedito. Ci saranno anche nuove funzionalità, come i rifugi per il C.A.M.P., nuove ricompense (tra cui armi e armature), nuovi progetti, il ritorno dell’evento Ardenti festivi e vari miglioramenti all'esperienza di gioco. I possessori di Fallout 76 per PC su Bethesda.net possono già unirsi al server di test pubblico per provare l’aggiornamento e fornire un’opinione in merito. Alba d'Acciaio, che si è presentata nel trailer allegato in apertura di notizia, fungerà inoltre da apripista all'arrivo di tanti nuovi contenuti già programmati per il 2021.

Intanto, fino al 26 ottobre, potete giocare gratis a Fallout 76 come parte dei festeggiamenti per la Giornata delle Bombe. Sono anche attivi ben tre eventi che offrono Punti Esperienza e S.C.O.R.E. raddoppiati, oltre allo sconto del 25% sulle armi e sulle armature leggendarie, dalla Collezionista Murmrgh al Piccone Rugginoso nel Cumulo di Cenere. Buon divertimento!