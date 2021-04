Fallout 76, il grande update Pronti e Carichi è disponibile: peso e novità

Come promesso, oggi 27 aprile Bethesda ha pubblicato un nuovo grande aggiornamento per Fallout 76, intitolato Pronti e Carichi. Scopriamo assieme quanto pesa e tutte le novità incluse.

Fallout 76 "Pronti e Carichi" | Aggiornamento 1.5.2.32

Ecco le dimensioni del download per la vostra piattaforma di gioco:

PC (Bethesda.net): 22,0 GB

PC (Microsoft Store): 62,3 GB

PC (Steam): 11,2 GB

PlayStation 4: 58,6 GB

Xbox One: 65,7 GB

Le novità introdotte da Pronti e Carichi sono molteplici, e cominciano con le nuove Dotazioni S.P.E.C.I.A.L., un sistema che consente, dopo il livello 25, di usare un’obliteratrice nel C.A.M.P. e presso le stazioni ferroviarie per reimpostare i parametri S.P.E.C.I.A.L., cambiare le carte Talento, assegnare un nome alla dotazione e salvarla in uno dei due slot disponibili. Sono stati aggiunti anche gli Slot per C.A.M.P., che consentono di costruire una nuova dimora senza rinunciare a quella esistente, mentre le Operazioni Giornaliere sono state espanse con una nuova modalità di gioco, nuovi luoghi, nuovi nemici, nuove mutazioni e nuove ricompense.

Oggi prende il via anche la Stagione 4 di Fallout 76, intitolata "Armor Ace and the Power Patrol in Cold Steel", nella quale i giocatori sono chiamati ad affrontare il temibile Commissario Caos e la sua banda di canaglie robot, gli Yukon 5. Il tavoliere offre 100 nuovi gradi da sbloccare e un'ampia varietà di ricompense da ottenere salendo di livello, tra cui i nuovi manichini, distintivi girino, Nuka-Shine Zero e Lager Formica Radioattiva Plus, oltre a bonus per i membri di Fallout 1st.

Bethesda ha aggiunto anche un'opzione per la Mira Assistita, ha modificato il menu delle attività del mondo arricchendolo di nuove informazioni e applicato una moltitudine di bilanciamenti ed affinamenti all'esperienza di gioco. Per tutti i dettagli, vi consigliamo di consultare il lungo changelog ufficiale sul sito di Fallout 76.