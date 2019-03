Fallout 76: l'update Wild Appalachia è ora disponibile

Dopo aver subito un lieve slittamento rispetto alla tabella di marcia originale, il major update Wild Appalachia è finalmente disponibile all'interno di Fallout 76, il controverso gioco ruolistico a mondo condiviso di Bethesda.

Con Wild Appalachia, Fallout 76 vedrà l'introduzione del nuovo Sistema di Creazione: Mescita e Distillazione che, come il nome suggerisce, consentirà agli utenti di creare vari drink da adulti, tra le quali birre, cocktail, vini e liquori. Ogni bevuta comporterà un bonus, ma al tempo stesso avrà anche un effetto negativo e, proprio come ci si potrebbe aspettare nella realtà, causerà dei postumi da sbornia. Questa nuova feature sarà sbloccabile una volta completata la quest Paura e Delirio con Nuka-Shine.

Fra i contenuti inediti troveremo anche alcune aggiunte per il C.A.M.P. e La sfilata di Fasnacht, una missione evento ripetibile a tempo limitato che sarà disponibile per una settimana a partire dal 19 marzo. Il tutto è stato presentato tramite il nuovo trailer pubblicato da Bethesda e che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Fallout 76 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un sadico giocatore ha avuto l'arguta idea di creare un Labirinto mortale con annesso Deathclaw. Se siete curiosi di conoscere più dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Fallout 76.