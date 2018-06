Fallout 76 uscirà il 31 luglio 2018? La data compare (e scompare) su Amazon USA

Per un breve periodo, la data del 31 luglio 2018 è comparsa nella pagina di Fallout 76 su Amazon USA. Il rivenditore ha poi corretto il tiro riportando un generico 31 dicembre 2019, data placeholder assolutamente indicativa.

Appare altamente improbabile che Fallout 76 possa uscire a luglio, l'ipotesi più comune è che Bethesda abbia fissato il lancio per il prossimo autunno (ottobre o novembre) anche se vari rivenditori indipendenti indicano un generico 2019 come finestra di lancio per Fallout 76.

Fallout 76 dovrebbe essere un gioco fortemente basato sul multiplayer, con meccaniche survival simili a quelle di Rust e DayZ. Secondo quanto riportato da Amazon USA, il gioco sarà venduto a prezzo pieno (59 dollari negli USA) ma chiariamo che anche questo aspetto, così come la finestra di lancio, potrebbe essere assolutamente indicativo.

Per saperne di più su Fallout 76 non ci resta che attendere l'E3 2018, il gioco sarà uno dei protagonisti della conferenza Bethesda in programma lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana.