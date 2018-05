Fallout 76 uscirà nel 2019, secondo un rivenditore australiano

Dopo una mossa di marketing da manuale che ha catturato l'attenzione di centinaia di migliaia di giocatori, Bethesda ha annunciato Fallout 76 con un teaser trailer.

La casa americana, tuttavia, non ha svelato molte informazione, rimandando tutto all'E3 2018 che si svolgerà tra poche settimane in quel di Los Angeles. Anche la data d'uscita risulta avvolta nel mistero, ma il rivenditore australiano EB Games potrebbe averci fornito un indizio al riguardo. Nelle scorse ore ha pubblicato su Twitter un banner pubblicitario di Fallout 76 sul quale c'era chiaramente indicato il 2019 come anno di lancio del titolo.

Il tweet è stato subito rimosso, ma è tranquillamente reperibile grazie a Google Cache. Evidentemente, il rivenditore ha condiviso l'informazione con troppo anticipo, bruciando sul tempo anche Bethesda che avrebbe preferito condividere questa informazione in un altro momento.

Dal momento che non è ancora arrivata la conferma, non possiamo ancora considerare il 2019 come l'anno d'uscita ufficiale di Fallout 76. Probabilmente, ne sapremo di più in occasione della conferenza che Bethesda terrà all'E3 2018, fissata le ore 03:30 di lunedì 11 giugno. Da diverse ore, intanto, sta circolando in rete anche un altro rumor non confermato, secondo il quale Fallout 76 potrebbe essere un survival online simile a Rust e DayZ.