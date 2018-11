Fallout 76: un utente arrabbiato per il taglio del prezzo ha ricevuto 500 Atom in regalo

Fallout 76 non se la sta passando affatto bene: il titolo è stato accolto malamente dalla stampa interazionale, che mai aveva riservato un trattamento così pessimo ad un titolo della serie post-atomica. Su Twitch il numero di spettatori è inferiore a quello di Fallout 4, mentre le vendite stentano a decollare.

Bethesda ha quindi optato per un taglio di prezzo repentino. In occasione del Black Friday, Fallout 76 è stato proposto a prezzo scontato presso tantissimi rivenditori, store ufficiale compreso. Ciò ha prevedibilmente provocato la rabbia dei giocatori che hanno creduto nel progetto fin dall'inizio acquistandolo a prezzo pieno.

Uno di questi, che su Reddit si fa chiamare IzaakGoldbaum, ha contattato il servizio assistenza di Bethesda esprimendo tutta la sua indignazione. La compagnia, dal canto suo, ha perfettamente compreso le sue motivazioni e ha deciso di regalargli 500 Atom, la valuta di gioco spendibile per l'acquisto di oggetti estetici, che in moneta reale corrispondono a 4,99 euro. Nel messaggio del supporto si legge: "Per ringraziarti dell'acquisto del gioco nelle prime due settimane, abbiamo aggiunto 500 Atom al tuo account".

Visto lo stato delle cose, molti giocatori ritengono che Bethesda dovrebbe offrire questo tipo di risarcimento a tutti quelli che hanno acquistato Fallout 76 prima dell'attivazione degli sconti. Voi cosa ne pensate al riguardo?