Fallout 76: utente crea un Labirinto mortale con annesso Deathclaw!

Nell'attesa che la Sfilata di Fasnacht abbia inizio, e con essa le nuove attività di Wild Appalachia, nella dimensione post-apocalittica di Fallout 76 c'è chi si diverte a ingannare il tempo costruendo un labirinto mortale in cui intrappolare gli ignari esploratori della Zona Contaminata della Virginia Occidentale.

Un certo Korindabar, come testimonia lui stesso con l'eloquente filmato che potete ammirare a inizio articolo, ha infatti deciso di interpretare il ruolo del villain più amorale traendo in inganno gli altri giocatori di Fallout 76 per spingerli all'interno di un gigantesco labirinto di lamiere e scoprire come se la cavano contro un mostruoso Deathclaw.

La strategia adottata da Korindabar e dal suo non meno inquietante alter-ego è semplice e prevede una veloce esplorazione della mappa per raggiungere i giocatori di livello basso per invitarli a testare i meccanismi del suo accampamento con la promessa di riceverne in cambio dei Tappi e degli oggetti utili per sopravvivere agli orrori del West Virginia.

Una volta condotti all'interno del labirinto, una struttura che non desta particolari preoccupazioni in virtù dell'assenza del tetto e della scarsa qualità dei materiali utilizzati per costruirne le mura perimetrali, gli sfortunati giocatori caduti nel tranello si ritrovano nel bel mezzo di un macabro show con protagonisti loro stessi e un "simpatico" Deathclaw. L'autore del labirinto ha persino costruito una passerella rialzata per godersi il terribile spettacolo da un'altezza irraggiungibile dagli utenti di Fallout 76 alle prime armi, ossia sprovvisti di perk, abilità o mutazioni che ne aumentino l'ampiezza del salto.