Fallout 76: gli utenti in contemporanea su Steam salgono ufficialmente a 50 mila

La serie Amazon di Fallout è la sorpresa dell'anno: benché il suo successo fosse in gran parte prevedibile, quanto realizzato per gli utenti Prime Video ha dell'incredibile. Il livello di aspettative attorno al prodotto è tale da essersi inevitabilmente - e soprattutto, positivamente - riversato anche sull'intero franchise videoludico di Fallout.

Il brand di Fallout sta vivendo una sorta di "rinascita", come visto grazie agli ultimi risultati conseguiti da uno dei capitoli più controversi per i fan: stiamo parlando del tanto discusso Fallout 76. Come mostrato dai dati numerici riportati su SteamDB, la sopracitata iterazione ha raggiunto un nuovo picco massimo di utenti online in contemporanea su Steam. Il risultato è di per sé incredibile, soprattutto tenendo conto dei diversi anni di vita del progetto degli Xbox Game Studios.

Fallout 76 ha ora all'attivo in simultanea 51,908 giocatori Steam, non tenendo conto - per ovvie ragioni - di quanto fatto dalle controparti presenti nei vari Store digitali. Fallout 76 sta vivendo in questo momento una seconda giovinezza, la quale ha permesso al capitolo targato Bethesda Game Studios di raggiungere una platea più vasta nell'arco degli ultimi giorni. Cosa ne pensate del successo di Fallout 76 conseguito dopo l'uscita della serie TV? Credete che sia meritato, come nel caso di Fallout 4, Fallout 3 e Fallout New Vegas?

