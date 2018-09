Fallout 76: Vault-Tec presenta Pace Atomica, nuovo video sulle armi nucleari

Bethesda pubblica oggi l'ultimo video della serie "Vault-Tec Presenta", la fonte ufficiale per suggerimenti su come sopravvivere fuori dal Vault 76. Nell'episodio di oggi imparerete a lavorare insieme con gli altri sopravvissuti per sfruttare il potere dell'atomo!

Durante la tua avventura attravereso la selvaggia landa desolata di Appalachia potrai imciampare in frammenti di codici di lancio nucleari. Collabora con altri sopravvissuti, oppure no, per mettere insieme i frammenti di codice e scorpire l'arma definitiva, missili nucleari.

Un grade potere implica grandi decisioni! Seguirai la via più nobile e aiuterai a sconfiggere la minaccia della terribili Scorchbeast eliminando le fessure da cui emergono? Oppure preferirai prendere di mira i tuoi compagni sopravvissuti?

Qualunque sia la tua scelta muoviti con attenzione nella zona di scoppio temporanea dal momento che enormi minacce si frappongono tra te e i materiali preziosi della zona. Fallout 76 sarà disponibile il 14 novembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC.