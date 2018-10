Nel corso di una recente intervista, Todd Howard di Bethesda ha confermato che Fallout 76 verrà aggiornato su base mensile e settimanale, con l'obiettivo di offrire ai giocatori sempre nuove attività da portare a termine.

"Una cosa che amiamo di Fallout 76 è che lo abbiamo costruito in modo da poterlo supportare su base mensile e settimanale. Guardando ai nostri giochi precedenti, sappiamo che le persone vorranno giocarlo per per anni, quindi lo continueremo ad aggiornare nel corso del tempo dopo l'uscita", spiega Todd Howard, come potete vedere nella video intervista riportata in cima alla notizia.

Entrando più nei dettagli, Howard ha aggiunto: "Per come il sistema è costruito e assemblato, avremo la possibilità di aggiungere le cose più gradite e richieste dagli utenti, cambiare parti del gioco e modificare determinati aspetti: questo è davvero entusiasmante per noi. Il gioco si evolverà nel corso degli anni, e per riuscire nell'intento lavoreremo insieme alla community e ai giocatori."

Cosa ne pensate delle parole di Todd Howard? Ricordiamo che la B.E.T.A. di Fallout 76 sbarcherà su Xbox One martedì 23 ottobre e una settimana dopo, martedì 30 ottobre, su PlayStation 4 e PC. Il debutto del titolo, invece, è fissato per il 14 novembre su tutte le piattaforme.