Fallout 76: la versione PC è già in saldo sul Bethesda Store ufficiale

Fallout 76 è disponibile da appena 10 giorni e il Bethesda Store ufficiale propone già in sconto la versione PC del kolossal post-apocalittico. Tutto merito dei saldi del Black Friday o è colpa dei giudizi negativi della stampa di settore e della fredda accoglienza ricevuta dagli appassionati della serie?

L'iniziativa commerciale promossa dal colosso videoludico statunitense, infatti, coinvolge sia la Standard Edition digitale di Fallout 76 (da 59,99 € a 40,19 €) che la Tricentennial Edition (che passa a 59,99 €, anche qui con una diminuzione di 20 € rispetto al prezzo di listino abituale).



A dire il vero, i saldi dello store Bethesda legati al Black Friday coinvolgono la stragrande maggioranza dei videogiochi in catalogo. La decisione di inserire anche Fallout 76 nella lista degli sconti, comunque, risulta essere piuttosto sorprendente, specie considerando il breve lasso di tempo trascorso dall'uscita del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Anche in risposta alle critiche mosse da chi sta esplorando le lande nuclearizzate dell'Appalachia, i vertici di Bethesda hanno già rivelato il proprio piano di supporto post-lancio nel lungo periodo e confermato la pubblicazione, da qui alla fine dell'anno, di diversi aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza di gameplay offerta ai sopravvissuti del West Virginia.

Nell'attesa di capire se questa promozione si protrarrà fino alla prossima settimana o se è destinata ad avviarsi alla conclusione con la fine dei saldi del Black Friday, su queste pagine trovate la nostra recensione di Fallout 76 in cui Alessandro Bruni approfondisce gli aspetti legati al comparto grafico, alle dinamiche di gioco e alla struttura narrativa di un'opera controversa che, pur essendo graficamente datata e piagata da una preoccupante serie di bug e glitch, dimostra comunque di possedere un enorme potenziale.