Fallout 76 viaggia nella Pittsburgh di Fallout 3: nuova Spedizione nel Pitt

Gli inciampi dell'esordio sono ormai molto lontani: in questi anni Fallout 76 è cresciuto a migliorato a dismisura, e il suo futuro appare incredibilmente roseo. Nell'immediato i giocatori dell'open world riceveranno Regno d'Acciaio, capitolo conclusivo della storia della Confraternita d'Acciaio, mentre nel 2022 possono aspettarsi una bella sorpresa.

La lotta dell’umanità per la sopravvivenza nella Zona Contaminata sta per estendersi oltre i confini dell’Appalachia: l'anno prossimo verrà infatti offerta la prima spedizione al di fuori della Virginia Occidentale, in un luogo molto noto ai fan di lunga data della serie post-atomica: stiamo parlando del Pitt, ossia la Pittsburgh irradiata già esplorata in una delle espansioni di Fallout 3. La città devastata della Pennsylvania ci è stata presentata come un luogo dominato da mostruosità mutate e altre pericolose minacce. La spedizione nel Pitt in Fallout 76 non comincerà prima del 2022, nel frattempo potete godervi il trailer dell'annuncio che abbiamo allegato in cima a questa notizia.

Prima di allora, i giocatori di Fallout 76 potranno vivere Regno d'Acciaio, il capitolo conclusivo della storia della Confraternita d'Acciaio che verrà messo a disposizione il 7 luglio. In autunno è previsto l'aggiornamento "Il Mondo Cambia", che introdurrà importanti cambiamenti ai mondi privati, mentre in inverno arriverà l'update "Racconti dalle stelle", con il ritorno di un mito appalachiano.

Mentre vi scriviamo sono inoltre attivi l'evento "La tempesta è vicina", con ricompense ottenibili fino al 6 luglio completando le sfide e conquistando le officine, e l'evento del weekend "Corsa all'oro", con macchine di pressofusione di Crater e Foundation contenenti il doppio della normale quantità di lingotti d’oro fino al 21 giugno.