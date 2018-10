Fallout 76: Video Anteprima in 4K del nuovo gioco Bethesda ambientato in West Virginia

Il nostro Francesco Fossetti, ha viaggiato fino in West Virginia per provare Fallout 76 nuovo e ambizioso progetto di Bethesda che segnerà la svolta verso il multiplayer della celebre serie post-atomica.

Fallout 76 è un capitolo atipico ma non rinunciatario. Il team intende proporre un'avventura concentrata sul comparto multigiocatore ma allo stesso tempo capace di raccontare una storia. L'importante però è che funzioni il sistema di sviluppo del personaggio, che la componente survival sia interessante e che l'esplorazione sia significativa. Da questo punto di vista possiamo dirci tutto sommato soddisfatti, anche se una prova di tre ore non è certo sufficiente a comprendere tutte le qualità di un gioco pensato per durare molto a lungo.

È innegabile, in ogni caso, che Fallout 76 non sarà un titolo in grado di accontentare tutti i giocatori. La nuova formula ibrida dovrà essere metabolizzata dai fan: siamo molto curiosi di vedere come reagirà la community storica e come invece si approcceranno al titolo tutti quegli utenti abituati a vivere in un "mondo condiviso".

Se volete saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e a leggere la lunga Anteprima di Fallout 76 a cura di Francesco Fossetti. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il titolo verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 novembre. La B.E.T.A., accessibile esclusivamente a coloro che hanno preordinato il gioco, prenderà il via il 23 ottobre sulla console di Microsoft e il 30 ottobre sulle altre due piattaforme.