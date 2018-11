Fallout 76: video unboxing dell'Edizione Armatura Atomica

Fallout 76 è disponibile da qualche ora, e online sono comparsi i primi video unboxing della Power Armor Collector's Edition, edizione speciale che include, fra le altre cose, un casco indossabile in scala reale dell'armatura atomica T-51 dotato di modulatore vocale, riflettore LED frontale funzionante e suoni S.P.A.V. personalizzati.

Oltre al suddetto casco, l'Edizione Armatura Atomica include, al costo di 199.99 euro, una copia del gioco, una mappa 53x53 cm a colori del mondo di gioco che brilla al buio, 24 statuine collezionabili basate sui modelli di gioco 3D, l'esclusivo Steelbook del Tricentenario e svariati oggetti di gioco bonus che vi torneranno utili nelle vostre avventure nel West Virginia. Il video unboxing in apertura di notizia ci mostra nel dettaglio la confezione e tutti i contenuti inclusi nel pacchetto. Che ne pensate della Power Armor Collector's Edition?

Fallout 76 è adesso disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Come spesso accade in occasione del lancio di un gioco online, anche il nuovo titolo firmato Bethesda nelle prime ore è stato afflitto da diversi problemi di connessione e instabilità dei server a causa della grande affluenza di giocatori. Con l'uscita, sono stati inoltre confermati i prezzi delle microtransazioni, tramite le quali è possibile acquistare oggetti cosmetici presso il Negozio Atomico.