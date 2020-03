Fallout 76 è vivo! Analizziamo in video il supporto post lancio in attesa di Wastelanders

In attesa di scoprire se l'espansione Wastelanders riuscirà a riaccendere l'interesse dei fan dei confronti di Fallout 76, torniamo nell'Appalachia post-atomica del GDR online di Bethesda per analizzare in video il supporto post lancio.

La compagnia del Maryland ha più volte ripetuto che Wastelanders sarà la più grande espansione gratuita di sempre per Fallout 76, che tra le altre cose segnerà il ritorno dei personaggi non giocanti umani. Nell'attesa di scoprire i risultati del duro lavoro degli sviluppatori - Wastelanders uscirà il prossimo 7 aprile, lo stesso giorno in cui Fallout 76 arriverà su Steam - abbiamo deciso di fare un piccolo salto indietro nel tempo, e analizzare in video il supporto post-lancio.

Il debutto del gioco è stato uno dei più burrascosi di sempre, è innegabile. Problemi di connessione, bug, Collector's Edition con contenuti non fedeli alla descrizione e molto altro hanno inficiato l'esperienza dei giocatori che hanno accordato la loro fiducia a Bethesda fin dall'inizio. Nel tempo il nucleo del gioco non è mai cambiato, ma Bethesda ha attuato numerosi interventi correttivi e aggiunto novità come la modalità sopravvivenza, Nuclear Winter e altro ancora. Ripercorrete il viale dei ricordi assieme a noi guardando il video che abbiamo confezionato e allegato in cima a questa notizia, e leggendo lo speciale sul supporto post-lancio di Fallout 76 redatto dal nostro Alessandro Bruni.