Fallout 76: Washington D.C. nascosta nel gioco? La scoperta di un dataminer

Sembra che nascosta all'interno di Fallout 76 ci sia una mappa che assomiglia in maniera fortemente fedele a Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti. A scoprirlo è stato un dataminer e la notizia ha avuto un certo seguito su Reddit tramite un post dell'utente cyberRakan.

Le immagini diffuse tramite Reddit sembrano effettivamente rappresentare Washington D.C., in particolare il Monumento della città e l'area Dupont Circle. Sebbene non ci sia nessuna conferma sul fatto che la città, ambientazione principale dello storico Fallout 3 del 2008, sarà effettivamente introdotta in Fallout 76, la possibilità che ciò avvenga a tutti gli effetti non va esclusa: potrebbe infatti far parte dei contenuti previsti dalla roadmap del 2021 di Fallout 76, che prevede l'aggiunta delle Spedizioni tra le nuove attività. Considerato inoltre che Fallout 76 è ambientato in West Virginia, geograficamente non troppo distante da Washington, la possibilità di vederla disponibile ed esplorabile all'interno dello spin-off multiplayer online dell'iconica serie Bethesda si rafforza ulteriormente e potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Adesso non resta che attendere possibili conferme o smentite da parte degli sviluppatori, che un poco alla volta mostreranno sempre più nel dettaglio tutti i nuovi contenuti in arrivo per Fallout 76 nel corso del 2021. A tal proposito, ricordiamo che l'update di aprile di Fallout 76 porterà grandi cambiamenti sia per il CAMP che per lo SPECIAL.