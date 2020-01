Fallout 76 Wastelanders: aperte le iscrizioni per partecipare ai test dell'espansione

Prosegue lo sviluppo di Wastelanders, la più grande espansione di Fallout 76, ma prima del lancio vero e proprio Bethesda ha chiesto l'aiuto dei giocatori per assicurarsi che tutto sia perfetto.

A partire dal 17 gennaio, la compagnia inviterà un ristretto numero di membri della community di Fallout 76 a provare una prima versione dell’aggiornamento Wastelanders. Durante il periodo di test, saranno chiamati ad interagire con i nuovi contenuti, fornire il proprio feedback e segnalare gli eventuali problemi riscontrati sul Private Test Server (PTS, o server privato di test). All'inizio saranno invitati solamente qualche centinaio di giocatori, scelti tra i membri più attivi ed esperti della community. Se anche voi volete dare la vostra disponibilità, potete farlo recandovi a questo indirizzo prima della chiusura delle iscrizioni, fissata per le 00:00 del 14 gennaio.

È bene precisare che il server privato di test di Wastelanders sarà accessibile solamente da PC, e che coloro che riceveranno l’invito dovranno compilare un Accordo di non divulgazione (NDA) nel programma di avvio prima dell’installazione del PTS. Non sarà permesso condividere, trasmettere in streaming né registrare alcun contenuto. Inoltre, il server privato di test riservato a Wastelanders è separato dal server di test pubblico, che si trova ancora in via di sviluppo e verrà attivato a breve. I partecipanti al test potranno conservare i progressi e importarli nella versione finale dell'espansione, anche se Bethesda fa sapere che, data la natura del test, potrebbe rendersi necessario un azzeramento di tutti i progressi compiuti sul PTS.

Wastelanders è stata più volte definita come la più grande espansione gratuita di sempre per Fallout 76, e segnerà il debutto dei personaggi non giocanti umani. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di andare alla scoperta dei Sotterranei di Watoga, una delle location che verranno introdotte, e a guardare una serie di screenshot in 4K di Fallout 76: Wastelanders.