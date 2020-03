Fallout 76 Wastelanders in azione: video gameplay per la nuova espansione

L'ambiziosa espansione gratuita di Fallout 76 si prepara a debuttare all'interno del titolo Bethesda nel corso del prossimo mese. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, il team di sviluppo ha voluto offrire al pubblico per darle un nuovo sguardo.

In occasione dei Bethesda Game Days, evento tenutosi recentemente, la software house ha infatti mostrato in anteprima alcuni dei contenuti che saranno disponibili all'interno di Wastelanders. Per presentare le nuove meccaniche, è stato inoltre pubblicato un interessante video gameplay, della durata di complessiva di circa un quarto d'ora. Per ingannare l'attesa che ci separa dal mese di aprile, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Con Wastelanders, Fallout 76 accoglierà novità legati a diversi aspetti dell'esperienza ludica. È ad esempio prevista l'introduzione di un nuovo sistema di reputazione, oltre che di due Fazioni completamente inedite, battezzate Predoni e Coloni. Ma non solo: vi sarà spazio anche per il debutto di nuove aree della mappa, inclusi i Sotterranei di Watoga.

Ricordiamo che la data di lancio dei contenuti di Wastelanders coinciderà con la data di uscita di Fallout 76 su Steam, il prossimo 7 aprile. Per l'occasione, la piattaforma Valve accoglierà sia l'edizione Fallout 76: Wastelanders sia l'edizione Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition.