Fallout 76 Wastelanders: Bethesda annuncia la nuova edizione retail

Dopo aver celebrato l'inizio della Stagione 2 di Fallout 76, i vertici di Bethesda annunciano la nuova edizione retail di Fallout 76 dedicata all'espansione Wastelanders e alle sue numerose aggiunte contenutistiche, sia nel gameplay che nella trama.

Cogliendo al volo l'occasione offertagli dall'avvento della fase Armor Ace di Fallout 76, gli autori di Bethesda accompagnano il reveal della nuova edizione di Fallout 76 per PC, PS4 e Xbox One con una scheda che illustra i motivi principali per tuffarsi nelle atmosfere post-apocalittiche della Virginia Occidentale.

Con Wastelanders, l'universo sci-fi di Fallout 76 è tornato infatti a popolarsi: i coloni sono alla ricerca di una nuova casa e, per questo, hanno deciso di sposare la causa delle due fazioni più in vista. All'interno di Fallout 76 trovano così spazio nuove storie da scoprire, con personaggi non giocanti da cui ricevere missioni e attività. Sempre grazie a Wastelanders, il GDR multiplayer di Bethesda accoglie nuove creature, un equipaggiamento inedito e il sistema di Reputazione su cui si basa il rapporto con le nuove fazioni.

Con l'arrivo della Stagione 2 di Fallout 76, è anche possibile cimentarsi in nuovi eventi e accedere a oggetti inediti per il C.A.M.P. e l'Atomic Shop, con molteplici opzioni offerte agli appassionati per acquisire Atomi progredendo nelle sfide giornaliere e settimanali legate al tabellone S.C.O.R.E. di Armor Ace. Tutto ciò, ovviamente, viene offerto in via gratuita anche a coloro che hanno già acquistato il titolo, attraverso delle patch che Bethesda promette di lanciare con maggiore regolarità per estendere ancora di più il perimetro ludico di Fallout 76 su PC e console.