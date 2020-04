Fallout 76 Wastelanders: Bethesda illustra le novità dell'espansione in due video gameplay

A pochi giorni dall'uscita di Fallout 76 Wastelanders, Bethesda pubblica due video diari pieni di scene di gameplay per chiarire i dubbi dei giocatori sulle modifiche, sulle innovazioni e sulle sorprese che accompagneranno il lancio dell'espansione più ambiziosa di questo controverso gioco di ruolo online.

Con Wastelanders, il pretesto narrativo scelto da Bethesda per stravolgere l'esperienza di gioco di Fallout 76 sarà quello dell'attesissimo ritorno della gente comune nelle lande della Virginia Occidentale. Ciascuno di questi nuovi PNG porterà in dote delle avventure da vivere e delle attività da svolgere, il tutto per fare sì che i giocatori possano divertirsi all'interno di questa dimensione virtuale a prescindere dalla volontà o meno di interagire con altri utenti in multiplayer.



Con l'uscita di Wastelanders assisteremo quindi all'introduzione di un approfondito sistema di dialogo che interesserà i PNG, l'aggiunta delle fazioni dei Predoni e dei Coloni (ciascuna con un suo sistema di reputazione) e di tante innovazioni al gameplay che andranno a modificare molte delle aree della regione radioattiva dell'Appalachia, favorendo l'arrivo di ulteriori nemici e, con essi, di nuovi elementi di equipaggiamento. Anche per questo, chi ha allestito un C.A.M.P. in una di queste zone maggiormente interessate da queste novità rischia di essere sfrattato dalla propria base di Fallout 76.



L'uscita di Fallout 76 Wastelanders è prevista per il 14 aprile su PC, PS4 e Xbox One: come preannunciato da Bethesda, l'espansione potrà essere scaricata in via del tutto gratuita assieme ad una patch correttiva che modificherà in maniera radicale scenario mutante del West Virginia.