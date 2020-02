Fallout 76 Wastelanders: facciamo la conoscenza degli Alleati, nuovi PNG speciali

Tra meno di due mesi i giocatori di Fallout 76 potranno finalmente scaricare gratuitamente la nuova espansione Wastelanders, la più grande di sempre per il gioco di Bethesda.

Con il debutto di Wastelanders, saranno davvero tanti i volti nuovi che arriveranno in Appalachia. Ci saranno le fazioni (Predoni e Coloni), nuovi gruppi di nemici umani e una serie di personaggi che sarà possibile incontrare qua e là. Tra di essi figureranno anche gli Alleati, un tipo di personaggio non giocante speciale che ravviverà il C.A.M.P. e offrirà attività giornaliere a cui partecipare.

Gli Alleati saranno di differenti tipologie. Alcuni, ad esempio, potranno essere ospitati nel C.A.M.P. dopo due chiacchiere o facendo qualcosa per loro. Ognuno di essi avrà una personalità diversa che emergerà parlando e completando le sue nuove missioni giornaliere. Ci sono poi altri Alleati che sarà possibile incontrare completando la rispettiva missione introduttiva, come ad esempio Beckett, un uomo in fuga alla ricerca di redenzione per un passato travagliato. L’incarico iniziale vi farà conoscere la storia del personaggio mentre lo aiutate nelle sue faccende. Dopo aver completato le missioni della storia di un alleato noto, questo comincerà a offrirvi missioni giornaliere da affrontare per ottenere PE e bottino.

Quando riuscirete a convincere un alleato a seguirvi nel C.A.M.P., sbloccherete un oggetto unico per quella persona. Per esempio, reclutando Beckett potrete costruire il bar di Beckett, dove lui servirà da bere, farà due chiacchiere e vi chiederà una mano. Inoltre, il vostro alleato darà al vostro C.A.M.P un ulteriore livello di sicurezza, aiutandovi a difenderlo dai nemici. Gli Alleati, tuttavia, non potranno seguirvi in giro per la Zona Contaminata.

Cosa ne pensate di quest'altra novità di Wastelanders? Ne approfittiamo per ricordarvi che mentre vi scriviamo è attivo l'evento Scelta Misteriosa del Collezionista: avete tempo fino alle 18:00 del 17 febbraio per visitare il suo negozio alla stazione di Berkeley Springs e consegnare 60 scrip leggendari in cambio di un oggetto leggendario casuale.

Wastelanders verrà pubblicata su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 7 aprile. Lo stesso giorno Fallout 76 debutterà finalmente su Steam.