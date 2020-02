Fallout 76: Wastelanders ha una data di lancio; coinciderà con il debutto su Steam

Bethesda ha finalmente annunciato la data di lancio di Wastelanders, quella che è stata definita a più riprese come la più grande espansione gratuita di sempre per Fallout 76. Il debutto su PC, Xbox One e PlayStation 4 è previsto per il prossimo 7 aprile: a partire dallo stesso giorno, Fallout 76 diverrà disponibile anche su Steam.

Per celebrare l'annuncio, Bethesda ha pubblicato un trailer che introduce la nuova linea narrativa e mette in evidenza alcune delle principali novità dell'espansione, tra cui i personaggi non giocanti umani interamente doppiati. Wastelanders offrirà una nuova missione della storia, nuovi luoghi, nuovi nemici, nuove armi, un nuovo sistema di reputazione e due nuovi fazioni, i Coloni e i Predoni.

Bethesda ha tenuto a precisare che gli attuali possessori di Fallout 76 non dovranno acquistare contenuti aggiuntivi per giocare a Wastelanders il giorno dell’uscita, dal momento che è completamente gratuita. Chi volesse qualcosa di più, può tuttavia acquistare due singoli pacchetti di contenuti delle fazioni oppure un pacchetto unico per avere gli esclusivi oggetti estetici e dedicati al C.A.M.P.

Quando Wastelanders uscirà il 7 aprile, Fallout 76 giungerà anche su Steam. Sia la versione Fallout 76: Wastelanders sia quella Fallout 76: Wastelanders Deluxe Edition saranno disponibili nel negozio di Valve, dove potranno essere acquistati anche gli atomi, l’abbonamento Fallout 1st, il pacchetto Tricentenario e i pacchetti Predoni e Coloni. Attenzione: i possessori di Fallout 76 su Bethesda.net non potranno trasferire il saldo degli atomi e dell’abbonamento Fallout 1st su Steam. Inoltre, gli atomi acquistati sono specifici per l’una o l’altra piattaforma. Discorsi a parte per gli oggetti acquistati nel negozio atomico, che sono condivisi tra Bethesda.net e Steam.