Fallout 76 Wastelanders: interfaccia migliorata, Vault 94 destinato alla chiusura

Oltre ad aver avviato la spedizione dei primi inviti Server Privato di Wastelanders su PC, dal quale ricaverà del feedback prezioso da impiegare durante lo sviluppo, Bethesda ha anche svelato nuove informazioni su quella che andrà a configurarsi come la più grande espansione gratuita di sempre per Fallout 76, che sancirà il debutto degli NPC umani.

La compagnia del Maryland, oltre a nuovi contenuti e bilanciamenti, sta preparando anche una rivisitazione dell’interfaccia per le missioni. Per prima cosa, verrà aggiornato l'aspetto grafico degli indicatori sulla mappa: le missioni principali saranno contrassegnate da indicatori quadrati, mentre gli altri tipi di missioni dagli indicatori a forma di diamante attualmente impiegati nella versione base del gioco.

Tutte le missioni saranno visualizzate sulla mappa. Quelle che sceglierete di non seguire più sul Pip-Boy verranno considerate inattive e segnalate da indicatori neri. Questo vi aiuterà a differenziarle dalle missioni attive, che saranno di colore giallo come sempre. Cliccando su una delle missioni verranno visualizzati nome, descrizione, annotazione del diario e obiettivo attuale. Nella parte inferiore di questo messaggio, ci saranno tre nuove opzioni:

Segui missione : rende attiva una missione inattiva e viceversa.

: rende attiva una missione inattiva e viceversa. Segui solo questa missione : rende inattive tutte le missioni a eccezione di quella selezionata.

: rende inattive tutte le missioni a eccezione di quella selezionata. Mostra nel Pip-Boy: chiude la mappa e apre nel Pip-Boy la missione attualmente selezionata.

Nelle immagini allegate in basso potete farvi un'idea precisa di questo restyling. Bethesda, inoltre, prevede di(ancora privo di una data), poiché l'esperienza - caratterizzata da contenuti ripetibili di alto livello sotto forma di incursioni - non offre la qualità desiderata. Quando verrà chiuso, le sue ricompense - tra cui i set esclusivi di armatura atomica e l’acciaio del Vault - verranno rese disponibili altrove, secondo modalità che non sono ancora state delineate.