Fallout 76 dopo Wastelanders: una delle prossime novità abbaia e scodinzola

Per celebrare l'uscita di Wastelanders e il successo dell'ultima espansione di Fallout 76, gli autori di Bethesda hanno tenuto una sessione di Domande e Risposte su Reddit per illustrare le prossime novità in arrivo nella dimensione post-apocalittica della Virginia Occidentale: una di queste sarà a quattro zampe!

Il responsabile del progetto, Jeff Gardiner, ha colto al volo l'occasione offertagli dall'AMA di Reddit per tracciare la strada seguita dagli sviluppatori statunitensi per i prossimi aggiornamenti gratuiti di Fallout 76.

A detta di Gardiner, il team di Bethesda sta considerando l'idea di consentire agli utenti di esplorare una nuova regione esterna all'Appalachia: "stiamo discutendo dei modi che potremo adottare per raggiungere proprio questo scopo".

Non meno importante è poi il riferimento che lo sviluppatore di Bethesda fa sull'introduzione dei pet in Fallout 76: "Ora che abbiamo il nostro sistema di companion nel gioco, stiamo cercando un meccanismo che permetta di aggiungere anche degli animali domestici. Oltre a questo, ci stiamo concentrando sui contenuti che offrano agli utenti degli incentivi per esplorare determinati dungeon e ottenere ricompense uniche giocando missioni o modalità a rotazione. Ma ovviamente ci stiamo concentrando anche sull'aggiunta di nuovi NPC, di trame inedite, di nuovi compagni e cose simili".

Gardiner ha infine spiegato di essere al lavoro su di un sistema che faciliti la creazione e la gestione di gruppi da parte dei giocatori, con funzioni accessibili ai leader delle squadre per dare modo agli utenti di partecipare facilmente a eventi, dungeon e sessioni di esplorazione libera in compagnia degli altri sopravvissuti della Virginia Occidentale. In attesa di scoprire che cosa ci riserverà il futuro, vi lasciamo alla nostra recensione di Fallout 76 Wastelanders.