Fallout 76: con Wastelanders rischiate lo sfratto, siete avvisati

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Wastelanders, grossa espansione gratuita di Fallout 76 che promette di rivoluzionarie l'esperienza di gioco con un bel po' di novità, tra le quali spicca l'introduzione dei personaggi non giocanti umani.

L'arrivo degli NPC porterà con sé tante meccaniche di gioco, tra cui un approfondito sistema di dialogo, i personaggi alleati speciali e due fazioni nuove di zecca, Predoni e Coloni, con tanto di sistema di reputazione associato. I nuovi arrivati, chiaramente, andranno ad occupare determinati spazi della zona contaminata dell'Appalachia. Dunque, se per vostra sfortuna il vostro C.A.M.P. sorge in una di queste zone, verrete letteralmente sfrattati.

Se abitate in una di queste aree, all'avvio di Wastelanders un messaggio vi informerà che il C.A.M.P. non è più posizionabile lì, e vi verrà offerto un trasferimento gratuito. Per scoprire se sarete costretti ad effettuare il trasloco o meno, potete consultare la mappa allegata in basso sulla quale sono indicate le zone "no C.A.M.P.". Alcune zone, come vedete, sono più grandi di altre. Nel caso, potete anche valutare di trasferirlo il giorno prima del lancio dell'espansione.

Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordare che il 14 aprile, quando verrà lanciata Wastelanders, Fallout 76 debutterà ufficialmente su Steam. Queste versione del gioco sarà gratis per chi lo ha già acquistato sul launcher di Bethesda.