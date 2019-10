Fallout 76: Wastelanders slitta al 2020, in arrivo nuove sfide e i Mondi Privati

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, i vertici di Bethesda annunciano la volontà di di posticipare al 2020 l'uscita dell'espansione Wastelanders di Fallout 76: in questo modo, gli sviluppatori del GDR multiplayer potranno concentrarsi sui miglioramenti da apportare al titolo.

"Siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo con Wastelanders, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima che diventi l’aggiornamento migliore possibile, quindi vogliamo rimandare la sua pubblicazione al primo trimestre del prossimo anno", si legge nel messaggio pubblicato da Bethesda per spiegare i motivi che hanno indotto la software house nordamericana a decidere per il rinvio di Wastelanders.

A dispetto del tempo supplementare necessario per arricchire di contenuti e di novità di gameplay Fallout 76 con Wastelanders, tale espansione era e continuerà ad essere prevista in via completamente gratuita su tutte le piattaforme: nelle immagini che trovate in calce alla notizia potete ammirare alcune delle innovazioni che ci attendono a inizio 2020.

Da qui al lancio di Wastelanders, Bethesda promette di integrare nuove sfide, di migliorare il sistema di gestione del Negozio Atomico e, soprattutto, di introdurre i server privati già a partire dal prossimo update. I Mondi Privati di Fallout 76 saranno proposti come un servizio aggiuntivo a pagamento: in futuro, sarà possibile operare delle modifiche al proprio microcosmo digitale attraverso delle funzioni che saranno illustrate in un secondo momento dagli sviluppatori. Nell'attesa, Bethesda ci ricorda che dal 29 ottobre sarà possibile partecipare all'evento a tema Halloween di Fallout 76.