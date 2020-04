Fallout 76 Wastelanders: Video Recensione del DLC gratis che ha salvato il gioco

Le aspettative nei confronti di Wastelanders erano alle stelle: dopotutto, è stata la stessa Bethesda a presentarcela come la più grande espansione gratuita di sempre di Fallout 76, destinata a dare una rinfrescata ad un gioco che non è mai stato davvero capace di decollare. La compagnia del Maryland ha mantenuto le promesse?

La risposta breve è: sì! Wastelanders è riuscita davvero a compiere una piccola rivoluzione per la godibilità dell'esperienza, segnando un ritorno ai fasti della saga post-atomica e aprendo le porte ad un futuro che non ci era mai parso così roseo. Bethesda ha fatto tesoro delle opinioni dei giocatori, implementando contenuti e accorgimenti che donano una grande marcia in più alla produzione, a partire dall'introduzione dei personaggi non giocanti umani. Gli NPC donano vigore a tutte le attività proposte dal gioco, mentre gli innumerevoli contenuti inediti offrono tante ore di divertimento aggiuntive anche ai veterani.

Non tutto è perfetto, in ogni caso. Continuano a perdurare, ad esempio, dei problemi di natura tecnica, che richiedono una certa dose di tolleranza nei giocatori. Nonostante ciò, possiamo affermare senza remore che Fallout 76 merita una seconda occasione: ne saprete di più guardando la Video Recensione allegata in cima a questa notizia e leggendo l'approfondita recensione di Fallout 76 Wastelanders scritta dal nostro Alessandro Bruni.