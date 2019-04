Fallout 76 Wild Appalachia: ecco tutte le novità della patch 8

Messe agli atti le importanti dichiarazioni di Todd Howard a difesa di Fallout 76, gli autori di Bethesda mantengono la parola data e pubblicano la patch 8 per ampliare l'offerta contenutistica della "fase endgame" di Wild Appalachia su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento in questione, disponibile gratuitamente per tutti gli acquirenti del controverso GDR multiplayer di Bethesda, aggiunge la missione "Il Mistero dei Lowe", la possibilità di rinominare ogni elemento del proprio equipaggiamento, delle schermate riassuntive delle novità di Fallout 76 consultabili direttamente dal menù di accesso al titolo e diversi interventi studiati per bilanciare le meccaniche di gioco di commercianti, Ammassi luminescenti, S.P.A.V. e torrette.

L'update in questione getta inoltre le basi per delle nuove attività che esordiranno il prossimo 16 aprile su tutte le piattaforme, ovvero i Cunicoli: questi misteriosi dungeon sotterranei promettono di elevare il tasso di sfida per gli avventurieri della Zona Contaminata più coraggiosi.

Il nuovo aggiornamento di Fallout 76 introduce inoltre i primi, famigerati oggetti non cosmetici tramite microtransazioni: i nuovi Kit di Riparazione Base acquistabili nel Negozio Atomico con soldi reali, infatti, non sono dei semplici elementi estetici ma impattano sul gameplay permettendo agli utenti di ripristinare le condizioni d'uso dei propri oggetti presenti nell'inventario.