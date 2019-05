Fallout 76 Wild Appalachia: tutte le novità della patch 9.5

Bethesda annuncia oggi la disponibilità della patch 9.5 di Fallout 76 Wild Appalachia, aggiornamento che include l'evento Progetto Paradiso oltre a correzione e risoluzione di vari bug.

Cimentatevi con sperimentazioni varie nell’ambito dell’evento Progetto Paradiso, che si tiene nell’antro dei laboratori biomedici della Arktos Pharma ora disponibili per l’esplorazione. Per iniziare Progetto Paradiso, recatevi presso l’edificio della Arktos Pharma nella regione della Foresta. Entrate nella lobby dell’edificio e usate l’ascensore per scendere nei laboratori.

La ricerca non è mai stata così... selvaggia! Aiutate la Arktos Pharma a effettuare esperimenti sulle creature presenti nel laboratorio e potrete ottenere nuovi oggetti e PE. Se volete ricevere le ricompense migliori, dovrete occuparvi al meglio di tutti e tre i laboratori. L’ideale sarebbe formare un gruppo di avventurieri! Nota: Questo evento non è consigliabile per chi è appena uscito dal Vault, poiché è possibile incontrare nemici di livello 50 o superiore.

EROGATORI DEL GIOCATORE

Ora è possibile usare l’opzione “Esamina” per visualizzare maggiori dettagli sugli oggetti in vendita negli erogatori degli altri giocatori, così potrete individuare il leggendario perfetto per la vostra collezione.

C.A.M.P. CREAZIONE E OFFICINE

Riciclo: È stato risolto un problema che comportava il riciclo non voluto di un oggetto quando si riciclavano rapidamente oggetti vari.

Erogatore: È stato risolto un problema raro che impediva al giocatore di acquistare oggetti presso l’erogatore di un altro giocatore in determinate circostanze.

Erogatore: Raggiungere il limite di budget del C.A.M.P. non impedisce più di assegnare oggetti all’erogatore.

SFIDE

Settimanale: È stato risolto un problema per cui le sfide settimanali in modalità Sopravvivenza potevano essere completate in modalità Avventura.

Mondo: Scattare una foto a una rana usando la ProSnap Deluxe ora conta come progresso per la sfida mondiale da erpetologo.

Mondo: Costruire un habitat per rane ora conta come progresso per la sfida mondiale da erpetologo.

Mondo: Abbiamo modificato le descrizioni di varie sfide mondiali per il distintivo da girino allo scopo di chiarirne l’obiettivo.

OGGETTI

Vestiario: È stato risolto un problema per cui alcuni indumenti, se equipaggiati, assegnavano erroneamente +1 Resistenza ai danni.

Decorazioni: Le siepi gatto e deathclaw non possono più essere costruite se non vengono sbloccate nel negozio atomico.

Trucco: È stato risolto un problema per cui era possibile duplicare la modifica dello zaino ad alta capacità.

PRESTAZIONI E STABILITÀ

Caricamento: È stato risolto un problema raro che impediva l’ingresso nel mondo dopo aver usato un erogatore del giocatore.

Stabilità: È stato risolto un problema che poteva causare il crash del client PC.

MISSIONI ED EVENTI

Trucco: È stato risolto un problema relativo a un trucco che permetteva di ottenere più volte le ricompense degli esami di atletica e nuoto.

Varie: L’obiettivo “Indaga sull’attività sismica”, ottenuto dal terminale personale, ora si può completare correttamente raggiungendo il negozio della Collezionista.

Varie: È stato risolto un problema che comportava la visualizzazione di un messaggio di errore dopo aver selezionato la voce “Biv” nell’agenda sul terminale personale.

Scout pionieri: Completare “Punture per tutti”, “Operazione Pulito” e “Storie intorno al fuoco” non assegna più distintivi da opossum ai giocatori che non hanno ancora raggiunto il grado di opossum.

L'aggiornamento pesa circa 9 GB su PC e 5.5 GB su Xbox One e PlayStation 4, con questo update il gioco si aggiorna alla versione 1.1.5.4 su tutte le piattaforme.