Fallout 76 Wild Appalachia: nuova missione e tante novità in arrivo ad aprile

Bethesda ha fornito i primi dettagli sulla Patch 8 di Fortnite, che andrà a rimpolpare ulteriormente i contenuti offerti dalla prima espansione gratuita Wild Appalachia e introdurrà alcune importanti modifiche ad alcuni aspetti del gameplay.

La nuova missione s'intitola Il mistero dei Lowe: "Tutto ebbe inizio a Lewisburg, quando una donna di nome Shelley van Lowe cominciò ad affiggere manifesti. Era alla ricerca del fratello Calvin, scomparso appena prima della Grande Guerra. Stando ai manifesti, la donna credeva che il responsabile fosse il leggendario sheepsquatch, il mostro lanoso della Virginia Occidentale". I giocatori saranno quindi chiamati ad investigare sul mistero seguendo indizi e risolvendo rompicapi, al fine di distinguere il mostro dal mito e sconfiggere la creatura (o l'uomo?) che terrorizza l'Appalachia.

La Patch 8 introdurrà inoltre la tanto richiesta possibilità di rinominare gli oggetti, che potrà essere utilizzata nel Pip-boy: basterà selezionare un oggetto, cliccare su Esamina e poi su Rinomina. I nomi personalizzati, in ogni caso, non rimarranno associati all'oggetto quando questo verrà visualizzato dagli altri giocatori. Debutteranno inoltre i commercianti di fazione: ce ne sarà uno per ognuna di esse, eccetto l'Enclave, presso tutti i negozi del resort Whitespring. I tappi di tutti e sette i commercianti saranno accorpati in un fondo comune di 1.400 tappi. Infine, con la Patch 8 le torrette costruite nel C.A.M.P. e nelle officine verranno rese più pericolose, dal momento che saranno influenzate dagli stessi modificatori ai danni applicati ai giocatori nel combattimento PVP, ossia danni di base aumentati e adattamento dei danni al livello. In aggiunta, la loro portata sarà equiparata a quella delle armi del giocatore.

Prima di salutarvi, segnaliamo che entro la fine di quest'anno Fallout 76 debutterà su Steam: al momento, è un'esclusiva del client proprietario di Bethesda.