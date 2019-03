Fallout 76 Wild Appalachia: primi dettagli sulla Patch 7 della prossima settimana

Bethesda ha svelato le prime informazioni sulla Patch 7 di Fallout 76 che verrà pubblicata su tutte le piattaforme nel corso della prossima settimana.

L'aggiornamento in questione comprenderà la prima parte dei contenuti di Wild Appalachia, tra cui il nuovo sistema di mescita e distillazione e le missioni, oltre a interventi mirati al bilanciamento e alla risoluzione dei bug segnalati dai giocatori. Le note complete della patch verranno pubblicate in contemporanea con il lancio, che dovrebbe essere previsto per il 12 marzo, ma nel frattempo Bethesda ha fornito i primi dettagli in merito:

Bilanciamento armi pesanti e a energia : nella patch 7 saranno aumentate notevolmente la resistenza e i danni di molte armi pesanti e a energia, così sarà possibile eliminare i nemici più rapidamente e trascorrere meno tempo a riparare l'equipaggiamento;

: nella patch 7 saranno aumentate notevolmente la resistenza e i danni di molte armi pesanti e a energia, così sarà possibile eliminare i nemici più rapidamente e trascorrere meno tempo a riparare l'equipaggiamento; Modifiche al budget del C.A.M.P. e dell'officina : lo spazio consumato da molti oggetti costruibili come torrette e luci sarà notevolmente ridotto, ma potranno essere inseriti nel C.A.M.P. o nell'officina in quantità limitate. Per ciascun oggetto, nel menu Costruzione vedrete la quantità già presente nel vostro C.A.M.P., inclusi quelli conservati, e la quantità totale che potete piazzare.

: lo spazio consumato da molti oggetti costruibili come torrette e luci sarà notevolmente ridotto, ma potranno essere inseriti nel C.A.M.P. o nell'officina in quantità limitate. Per ciascun oggetto, nel menu Costruzione vedrete la quantità già presente nel vostro C.A.M.P., inclusi quelli conservati, e la quantità totale che potete piazzare. Modifiche al posizionamento del C.A.M.P. : a partire dalla Patch 7 verranno inserite nuove "zone non edificabili" nel mondo di gioco, che impediranno ai giocatori di costruire C.A.M.P. in determinate aree. I giocatori che hanno già costruito in quelle zone riceveranno un messaggio che li inviterà a costruire altrove e un posizionamento gratuito.

: a partire dalla Patch 7 verranno inserite nuove "zone non edificabili" nel mondo di gioco, che impediranno ai giocatori di costruire C.A.M.P. in determinate aree. I giocatori che hanno già costruito in quelle zone riceveranno un messaggio che li inviterà a costruire altrove e un posizionamento gratuito. Monitoraggio sfide: la mappa si arricchirà con un nuovo sistema di monitoraggio delle sfide. Quelle disponibili potranno essere selezionate e tracciate, e i progressi si aggiorneranno in tempo reale e verranno segnalati con una notifica.

Per ulteriori informazioni sulle missioni e le modalità che verranno incluse in Wild Appalachia, e sulle future espansioni, vi invitiamo a consultare la road-map per il 2019 di Fallout 76.