Fallout 76: ZeniMax condannata a rimborsare gli utenti in Australia

La Australian Competition and Consumer Commission ha appena dichiarato che ZeniMax non ha adempiuto ai propri doveri nei confronti dei consumatori. In pratica, la società aveva negato i rimborsi a quanti avevano iniziato a lamentarsi di Fallout 76 per via dei diversi difetti del gioco, contravvenendo così alla legge australiana.

"Quando un consumatore acquista un prodotto, riceve automaticamente la garanzia, e il rivenditore deve assicurarsi che la politica dei rimborsi e dei resi rappresenti quello che la legge australiana riguardante i diritti dei consumatori, prevede" ha detto la rappresentante dell'organo Sarah Court.

"Se un consumatore ha comprato un prodotto che è difettato, la legge gli concede il diritto di chiedere per la sostituzione o il rimborso". L'azienda dunque dovrà ridare i soldi indietro a quanti lo avevano richiesto tra il 24 Novembre 2018 e il 1 Giugno 2019.

ZeniMax è stata inoltre obbligata ad aggiornare i suoi documenti relativi al servizio clienti e all'assistenza, in modo da rendere la loro politica più chiara e, naturalmente, conforme ai diritti dei consumatori come stabilito dalla legge australiana. Che ne pensate della situazione?

Bethesda ha recentemente introdotto anche il servizio ad abbonamento Fallout 1st. Intanto, per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Fallout 76.