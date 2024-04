Fallout: dagli alieni alla catastrofe atomica, i 5 segreti della serie videoludica

Sullo sfondo della rinascita dei videogiochi di Fallout per l'interesse suscitato dalla Serie TV targata Amazon, l'universo post-apocalittico di Bethesda si alimenta ancora una volta della curiosità dei fan per i tantissimi segreti di una narrazione che s'intreccia a una lore altrettanto misteriosa.

Le mille ramificazioni della trama principale e degli eventi legati all'esplorazione free roaming fine a se stessa, d'altronde, trasformano ogni videogioco della serie di Fallout nel tassello di un enorme puzzle narrativo dai contorni volutamente sfumati.

Non c'è un singolo capitolo di Fallout che possa dirsi 'autorisolutivo': al contrario, ciascuna delle odisse interattive vissute dai riemersi dai Vault concorre a plasmare una storia dai risvolti semplicemente infiniti, articolandosi in una trama di più ampio respiro che abbraccia temi, fatti, luoghi e personaggi sempre vari. In tal senso è emblematico l'approccio adottato dalle menti creative che hanno dato forma alla serie TV di Fallout traendo spunto dalla libertà e dall'originalità di chi, negli anni, ha riempito i videogiochi dell'IP di enigmi indecifrabili e misteri che attendono ancora di essere svelati. Volete un esempio? Ve ne proponiamo cinque!

Chi ha premuto per primo il Pulsante Rosso?

Nella cronistoria parallela raccontataci dagli autori che si sono avvicendati nello sviluppo dei videogiochi della serie di Fallout c'è sempre un tassello mancante nella descrizione degli eventi che condussero all'apocalisse nucleare: quale leader del 'vecchio mondo' ha deciso di premere per primo il Pulsante Rosso?

Nelle teorie più accreditate della community è la Cina il maggiore indiziato per l'inizio della guerra atomica che porterà alla distruzione narrata nei videogiochi, ma il tema è ancora dibattuto in ragione della scarsità (e smaccata parzialità) delle notizie e delle informazioni ottenibili esplorando i vecchi siti di lancio dei missili intercontinentali e i centri di comando degli ormai dissolti Stati Uniti.

Cosa vogliono gli alieni?

Oltre a rappresentare uno dei lati più mostruosi della serie di Fallout, gli alieni che accompagnano e arricchiscono la lore dell'IP sin dagli esordi sono il più classico dei 'rebus avvolti in un mistero che stanno dentro a un enigma'. I numerosi incontri (e scontri) dei Grigi con gli abitanti delle Zone Contaminate degli Stati Uniti non danno modo ai giocatori di capire cosa vogliono davvero gli alieni dalla razza umana.

La violenza dei loro attacchi, d'altronde, potrebbe essere scatenata più dalla disperazione derivante dalla distruzione dei loro dischi volanti che dalla reale volontà di sterminare i terrestri. Certo, l'espansione Mothership Zeta di Fallout 3 contribuisce a fare luce su determinati aspetti della lore, ma restiamo ancora all'oscuro dei loro piani e, di conseguenza, del quadro complessivo delle loro attività.

Come se la passa il mondo dopo l'apocalisse nucleare?

Legate a doppio filo ai quesiti su chi ha sganciato la prima bomba atomica ci sono poi le domande poste da chi, giustamente, si è sempre chiesto se la distruzione occorsa agli Stati Uniti abbia interessato anche il resto del mondo.

Eccezion fatta per la Cina (colpita dai missili USA per rappresaglia dopo il primo attacco o nell'ondata che ha scatenato la guerra), non è affatto chiaro se la devastazione raccontata dalla serie coinvolga anche l'Europa, l'Africa, il Sud America e il resto dell'Asia: sicuramente il caos portato dall'inverno nucleare globale deve aver provocato il collasso della 'vecchia civiltà', ma non è dato sapere se il conflitto narrato nella serie abbia innescato un catastrofico effetto a catena negli altri Paesi, ad esempio con il lancio indiscriminato e in simultanea dei missili nucleari da parte delle altre superpotenze mondiali.

Chi è il Misterioso Estraneo?

La figura sfuggente del Misterioso Estraneo di Fallout ha dato adito a tantissime teorie e ad altrettante ipotesi da parte della community: questo singolare PNG che compare saltuariamente nel corso delle fasi più concitate delle battaglie (a patto di aver sbloccato il relativo Perk) si limita ad aiutare i riemersi dai Vault per poi svanire nuovamente nel nulla.

La totale assenza di indizi sulla reale natura di questo personaggio ha persino spinto alcuni a credere che possa trattarsi di un'allucinazione indotta dalle radiazioni, una sorta di 'amico immaginario' creato dall'eroe per farsi coraggio nelle sparatorie più cruente e spronarlo a dare il massimo, quasi fosse una materializzazione inconscia del proprio istinto di sopravvivenza. C'è poi chi ritiene possa essere un cacciatore di taglie, mentre altri lo legano ad uno dei tanti culti misteriosi che arricchiscono la narrazione emergente di Fallout.

Qual è il destino degli eroi dei primi Fallout?

Per tutta una serie di ragioni, non si sa molto su ciò che accade ai protagonisti di Fallout 1, 2 e 3. Il percorso interattivo tracciato dagli sviluppatori si conclude con dei filmati esplicativi piuttosto fumosi che, proprio per questo, lasciano che siano i giocatori a immaginare il destino del proprio alter-ego.

L'eroe del primo Fallout, ad esempio, finisce con lo svanire del tutto, un destino che lo accomuna al Prescelto di Fallout 2 con l'unica discriminante rappresentata dal suo impegno nel ricostruire Arroyo. Ancor più nebuloso è invece il futuro del personaggio di Fallout 3, la cui sorte è affidata a un breve filmato conclusivo con dettagli generici su ciò che lo attende dopo i titoli di coda. Come per tutti gli altri misteri che vi abbiamo elencato, anche in questo caso è bene precisare che il nostro approfondimento, per ragioni che potete facilmente intuire, non tiene conto delle possibili rivelazioni (leggasi spoiler) provenienti dalla stagione 1 della Serie TV di Fallout, la sorpresa dell'anno targata Amazon.

