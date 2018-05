Fallout: ancora in onda il live su Twitch con 40.000 spettatori collegati in media

Nel pomeriggio di ieri Bethesda ha pubblicato una misteriosa immagine teaser legata a Fallout e al tempo stesso ha iniziato un livestream su Twitch proiettando l'immagine in questione insieme alla statuina del Vault Boy. La trasmissione è ancora in onda nel momento in cui scriviamo e continua a riscuotere un notevole successo...

In questo istante sono circa 40.000 gli spettatori collegati al canale Twitch di Bethesda, intenti a guardare un'immagine con la scritta "Please Stand By" e un peluche del Vault Boy mentre riposa in posizione supina.

Non sappiamo quando lo stream terminerà, in quel momento probabilmente Bethesda pubblicherà un teaser di questo nuovo misterioso progetto. Secondo alcuni rumor l'annuncio sarebbe previsto per la giornata di oggi (mercoledì 30 maggio) con un possibile reveal completo all'E3 di Los Angeles.

Ma di cosa potrebbe trattarsi, esattamente? Varie ipotesi parlano di Fallout 5 ma c'è anche chi crede in uno spin-off stile Fallout New Vegas, in Fallout New Vegas 2 o magari in Fallout Online. Altre tesi invece virano verso Fallout 3 Anniversary, titolo che uscirebbe in autunno per festeggiare il decimo compleanno del gioco. Nessuno di questi giochi, in ogni caso, sarà sviluppato da Obsidian, come chiarito dallo sviluppatore su Twitter.