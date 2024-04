Dopo Fallout arriverà una serie tv di The Elder Scrolls? Non sperateci troppo

Sta ricevendo grandi apprezzamenti la serie tv di Fallout, con recensioni molto positive dalla stampa e reazioni entusiaste dai fan del brand. E se il successo sul piccolo schermo di Fallout facesse da apripista per trasposizione televisive di altri franchise Bethesda, The Elder Scrolls in particolare?

Se sperate che anche l'iconico Action/RPG possa ricevere in futuro lo stesso trattamento di Fallout, forse è meglio tenere bassissime le aspettative: Todd Howard, director ed executive producer di Bethesda, ha infatti sottolineato che non ci sono piani per una serie tv di The Elder Scrolls e da parte sua non c'è l'intenzione di dar vita a un simile progetto. "Tutti continuano a chiedermi se accadrà anche per The Elder Scrolls, e continuo a ripetere di no", dice Howard in un'intervista con IGN USA, lasciando intendere che il discorso vale anche per tutti gli altri brand di Bethesda.

Howard ha aggiunto che "non sai mai se qualcosa avrà un impatto o no", specificando in ogni caso che il progetto della serie tv di Fallout è stato uno dei più intriganti ai quali lui ed i suoi collaboratori hanno mai preso parte: "Non posso sapere cosa accadrà in futuro, ma questo è stato uno dei progetti più piacevoli che abbia mai realizzato. Siamo al settimo cielo, tutti la vedono in questo modo".

I piani per la seconda stagione di Fallout sono già in moto e ne sentiremo dunque parlare ancora a lungo. Nulla da fare invece per The Elder Scrolls, anche se il detto "mai dire mai" resta comunque sempre vero.

Su Marvel's Spider Man 2 è uno dei più venduti di oggi.