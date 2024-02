Fallout: un atomico cosplay di una abitante del Vault si tiene lontana dai mutanti

Con tutto il team di Bethesda impegnato con il progetto The Elder Scrolls VI, un nuovo Fallout pare non potrà uscire in tempi brevi. La saga post-apocalittica è dunque momentaneamente in pausa, anche se solo per quanto riguarda un nuovo episodio della serie videoludica.

Se di un Fallout 5 ancora non sappiamo nulla, non è vero che il franchise è completamente fermo. Nel 2024 Fallout 76 estenderà i propri orizzonti con Atlantic City. Il GDR multiplayer di Zenimax porterà grandi novità per tutti gli esploratori della Zona Contaminata dell'Appalachia. Oltre 17 milioni di giocatori verranno sorpresi dal lancio della seconda parte di Atlantic City nella primavera dell'anno. Ci sarà poi una sorpresa ulteriore, un'altra importante espansione che introdurrà l'area nel bosco radioattivo di Shenandoah nella regione a sud dell'Appalachia. Ad aprile ci sarà anche Fallout Special Anthology.

Fallout non si fermerà al mondo dei videogame e, anzi, farà il suo debutto sul piccolo schermo. Su Prime Video arriverà la serie TV di Fallout, una storia originale che non andrà a seguire quella di alcun gioco della serie. La serie TV di Fallout catturerà lo spirito della saga, proprio come il cosplay condiviso da Kawaiiqueen.

In questo cosplay di una abitante dal Vault di Fallout torniamo nelle lande desolate e distrutte dall'atomica della lore della serie Bethesda. Con indosso la tuta del Vault, la cosplayer parte all'avventura tenendosi lontana dai mostruosi mutanti che abitano le terre sopra i Vault.