Fallout come Elden Ring: una mod di New Vegas aggiunge i messaggi multiplayer

Lo sviluppatore amatoriale conosciuto su NexusMods come TommInfinite ha creato un sistema di messaggistica online per Fallout New Vegas. Il software "Building Bridges" scritto dal modder offre agli esploratori della Zona Contaminata uno strumento per comunicare "nello stile" di Elden Ring e Dark Souls.

In maniera non troppo dissimile dal sistema di comunicazione in multiplayer asincrono utilizzato dai Senzaluce di Elden Ring, anche in questo caso i giocatori di Fallout New Vegas possono lasciare dei messaggi agli altri utenti, fornendo loro tutta una serie di indicazioni e suggerimenti per proseguire il loro viaggio.

La mod Building Bridge, nella fattispecie, consente agli utenti di Fallout New Vegas di servirsi di un server esterno per lasciare messaggi nella dimensione a mondo aperto del kolossal GDR di Bethesda: questi messaggi, ovviamente, vengono visualizzati solo ed esclusivamente da coloro che installano la mod.

Il sistema escogitato da TommInfinite, oltretutto, sfrutta a proprio vantaggio la progressione ruolistica di New Vegas per legare il numero massimo di messaggi pubblicabili al livello di 'utilità sociale' delle proprie comunicazioni, tramite un parametro determinato dal numero totale di valutazioni positive o negative date dagli altri utenti ai 'post-it virtuali' lasciati sulla mappa. L'autore della mod illustra il funzionamento del suo sistema di messaggistica in multiplayer asincrono nel video che trovate a inizio articolo. Qui, invece, trovate tutte le ultime novità sullo sviluppo di Fallout New Vegas 2 condivise da Jeff Grubb.