Fallout: come fare la Nuka Cola, quali sono gli ingredienti?

La Nuka-Cola è la bibita più famosa del Mojave, ma esiste davvero oppure no? E si può rifare in casa con ingredienti naturali e facilmente reperibili? Rispondiamo subito a queste domande sulla Nuka-Cola, la bevanda di Fallout al sapore... nucleare!

La Nuka-Cola esiste davvero, si può comprare nei negozi?

Come si prepara la Nuka-Cola di Fallout?

. La bibita nasce come parodia della Coca-Cola e nel corso degli anni diventa in effetti molto popolare, tanto che nel 2018 Bethesda mette in vendita la Nuka-Cola e altre bevande con il brand "Nuka". L'esperimento però dura poco e oggi questi prodotti non sono in vendita nei negozi.... chissà,E quindiGli ingredienti per preparare la Nuka-Cola sono caramello, aspartame, acido fosforico, benzoato di potassio, acqua gassata, acido citrico, caffeina e ben 17 tipi di frutti naturali.La ricetta però è segretissima e onestamente vi sconsigliamo caldamente di provare a fare la Nuka-Cola a casa, non usando con questi ingredienti, almeno. Alcune varianti presentano poi l'aggiunta di vitamine, tonici o altri coloranti per ottenere una colorazione più scura rispetto alla Nuka-Cola tradizionale.

