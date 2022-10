Fallout compie 25 anni: il fan remake dei primi Fallout in stile DOOM è uno spettacolo!

Alle celebrazioni per i 25 anni della serie di Fallout partecipa anche Saur X: lo youtuber ha dato forma a un 'fan remake in stile DOOM' dei primi, iconici capitoli con visuale isometrica della serie post-apocalittica.

Il singolare mashup tra il leggendario sparatutto di ID Software e l'IP ruolistica lanciata a fine anni '90 da Interplay Productions e Black Isle Studios è spinto da GZDoom, la versione aggiornata del codice sorgente del primo DOOM.

Il progetto mutua le ambientazioni, i personaggi, i nemici e le atmosfere a tinte oscure dei primissimi capitoli di Fallout per trasporle in un contesto decisamente più 'frenetico', nello stile degli originari sparatutto in prima persona di ID Software e dei più amati FPS di metà anni '90.

I risultati ottenuti dallo youtuber sono semplicemente sensazionali, a giudicare dalle fittizie scene ingame diffuse online per festeggiare il venticinquesimo anniversario dall'inizio della saga di Fallout. Mentre incrociamo le dita nella speranza che questo progetto si trasformi un giorno in un videogioco a se stante, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e, qualora ve la foste persa, di questa tech demo fan made di Fallout 5 su Unreal Engine 5.