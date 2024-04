Fallout: che cosa sono i Ghoul nei giochi Bethesda e nella serie TV?

Se vi state avvicinando solo adesso al mondo di Fallout, magari dopo aver visto qualche episodio della riuscita serie TV disponibile su Amazon Prime Video, è molto probabile che vi stiate chiedendo cosa sono i Ghoul, le terrificanti creature che somigliano a zombi.

Per chi non lo sapesse, i Ghoul di Fallout non sono altro che esseri umani che hanno subito una mutazione. Prima di assumere questa forma, infatti, i Ghoul erano normalissime persone e, per un motivo o per un altro, sono state esposte alle radiazioni e si sono quindi trasformati in mostruose creature dotate di grande resistenza fisica e una prospettiva di vita migliore rispetto agli umani.

La particolarità dei Ghoul è che non sono tutti uguali fra loro e ce ne sono di vario tipo in base all'esposizione alle radiazioni. Molti di questi esseri hanno subito un'alterazione nella forma, ma sono senzienti e quindi hanno comportamenti simili a quelli di un umano: questo significa che, come visto anche nella serie TV, possono parlare e ragionare.

Ci sono poi gli Splendenti, ossia Ghoul che hanno assorbito un quantitativo davvero elevato di radiazioni e, pertanto, la loro pelle è bioluminescente, fattore che li rende ben visibili persino al buio. Molto diffusi sono invece i Ghoul Ferali, che a differenza di quelli senzienti hanno perso ogni briciolo d'umanità. I Ferali sono molto fragili, incredibilmente aggressivi e si muovono proprio come se fossero animali, agendo per istinto. Esattamente per questo motivo, i Ferali sono soliti spostarsi in branco e rappresentano un pericolo per chi si aggira per le Terre Desolate senza essere adeguatamente preparato.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata all'elenco ufficiale delle statistiche dei personaggi visti nella serie TV di Fallout, diffusi da Bethesda in prossimità del lancio della serie su Amazon Prime Video.

