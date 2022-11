Fallout: il director di Pentiment sogna di ritornare sulla serie Bethesda dopo New Vegas

Nel mentre si gode gli elogi per l'ottimo lavoro svolto con Pentiment, la nuova peculiare esclusiva per PC Windows e piattaforme Xbox, John Sawyer ha ammesso di sognare un ritorno sulla serie di Fallout.

Sawyer ha curato l'acclamato Fallout New Vegas e sarebbe totalmente aperto ad un ritorno sulla serie RPG, esattamente come dichiarato dal co-fondatore di Obsidian Feargus Urquhart. Nonostante una certa pressione durante il periodo di sviluppo, Sawyer ricorda positivamente i tempi in cui ha lavorato a New Vegas: "è stato un periodo folle perché sono stati soltanto 18 mesi", ma il progetto fu "fantastico e totalmente soddisfacente", le sua parole durante una chiacchierata con Kinda Funny Games.

Sawyer ha ammesso candidamente di adorare il franchise Bethesda: "Amo Fallout, amo l'ambientazione, mi vedrei bene a lavorarci di nuovo, ma sai, vedremo dove mi porterà il futuro".

A Sawyer è stato anche chiesto quale potesse essere l'ambientazione dei suoi sogni per una nuova iterazione della serie.

"Non ne sono davvero sicuro", ha risposto. "Non ci ho pensato per un bel po' perché, di nuovo, è entrato nella mia vita e poi è volato via. Ho parlato di New Orleans. Penso che la California o anche il Midwest sarebbero molto interessanti. Credo molto nell'individuare cose di cui, ovviamente, devo essere appassionato come director, ma anche di cui il team è davvero entusiasta.

Lavorando su qualcosa come Pentiment, che è una cosa a sé stante in mezzo al nulla, posso prendere decisioni più o meno come voglio, ma quando il gioco fa parte di una IP più ampia e di un franchise deve funzionare nell'ottica più estesa del "cos'è Fallout?". Non posso decidere tutto io al riguardo, non sarebbe il mio ruolo. Quindi sì, penso che ci siano molti posti interessanti negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Non lo so, penso che ci siano molte belle opportunità. Dipende molto dal momento e dalla formazione del team".

Todd Howard di Bethesda ha confermato che Fallout 5 uscirà dopo The Elder Scrolls 6, ma non sappiamo se nei piani della compagnia possa esserci un nuovo capitolo curato da Obsidian.