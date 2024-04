Fallout: nel primo episodio c'è un easter egg da urlo che i fan del gioco ameranno

La nuova serie Prime Video ha fatto centro (per saperne di più ecco la nostra recensione della serie TV di Fallout), Fallout è un prodotto ben riuscito e come previsto contiene anche numerosi riferimenti ed easter egg legato ai videogiochi Bethesda. Come quello che vi stiamo per segnalare di seguito.

Dopo aver scoperto come la serie TV di Fallout si collega ai giochi Bethesda e il fatto che gli attori di Fallout abbiano utilizzato dei Pip Boy funzionanti (che invidia!) dobbiamo anche citare un piccolo easter egg che farà la felicità degli appassionati della saga.

Durante il primo episodio, in una scena gli abitanti del Vault 33 vengono attaccati da alcuni predoni e durante uno scontro a fuoco il proiettore nella stanza viene colpito da un proiettile, interrompendo le trasmissioni. Dopo qualche secondo però il proiettore torna a trasmettere un monoscopio in bianco e nero con la scritta Please Stand By, che gli appassionati del gioco ben conoscono poiché si tratta della schermata di caricamento che abbiamo visto in Fallout 3, New Vegas e Fallout 4.

Questa schermata si ispira ad un vero test svolto dalla RCA nel 1939, quando l'azienda commissionò all'artista Brooks una immagine denominata poi "Indian Head Test Pattern" da usare come cartello durante i test delle trasmissioni TV negli anni '40 e '50.

