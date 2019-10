Fallout lancia Fallout 1st, ma il dominio è occupato da un fan per una parodia

Nei giorni scorsi Bethesda ha svelato il proprio abbonamento premium per Fallout 76, che al prezzo di 14.99 euro al mese, o 119.99 euro all'anno, permetterà ai giocatori di creare dei mondi alternativi in cui giocare insieme ad un massimo di sette amici, oltre a bonus di vario genere.

Non tutti però sembrano aver preso bene tale decisione, soprattutto perché molti giocatori sono rimasti delusi dallo stesso Fallout 76, sia per la decisione di rendere il gioco multiplayer online, sia per via dei diversi bug ed errori che affligono il gioco.

La frustrazione dei fan ha creato un particolarissimo problema per il nuovo abbonamento di cui sopra: il nome è infatti Fallout 1st, che però è stato scelto da un utente come dominio di un sito internet-parodia, che prende in giro proprio Bethesda e gli errori che funestano Fallout 76.

"Da quando è stato lanciato Fallout 76, non abbiamo fatto assolutamente niente per migliorare ed evolvere l'esperienza, basandoci sui vostri feedback di m****. Ecco perché siamo entusiasti di lanciare Fallout F*** YOU 1st, un abbonamento premium inutile che offre qualcosa che voi stupidi giocatori state chiedendo da prima del lancio: mondi privati per i vostri amici idioti. Così abbiamo deciso di farvi pagare per questo! E oltre a questa grande feature, Fallout F*** YOU 1st include anche tanti oggetti e bonus inutili che potrete trovare sul mio prepuzio. E la parte migliore sapete qual è? Fallout F*** YOU 1st è disponibile per fregarvi già adesso!" si legge nelle prime righe del sito.

Che dire, un fan davvero arrabbiato.

Intanto Fallout 1st è davvero una realtà, ma se volete approfondire sul gioco in sé, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Fallout 76.