Fallout Legacy: Amazon Germania svela la collezione della serie post-apocalittica

I curatori del negozio digitale di Amazon Germania aprono a sorpresa una scheda dedicata ai preordini di Fallout Legacy, una collezione che non è stata ancora annunciata ufficialmente da Bethesda e che dovrebbe includere al suo interno tutti (o quasi) i capitoli di questa iconica serie post-apocalittica.

A voler dar retta alle informazioni contenute nella scheda di Amazon Germania, nella collezione Legacy di Fallout dovrebbero rientrare il primo Fallout, Fallout Tacticts, Fallout 2, la Game of the Year Edition di Fallout 3, la Ultimate Edition di Fallout New Vegas (un titolo recentemente annunciato tra i giochi in arrivo a ottobre su Xbox Game Pass) e Fallout 4 in edizione GOTY.

Il prezzo di 39,99 euro riportato dallo store online, assieme all'immagine della copertina che non sembra essere una mera cover generica in placeholder, oltre ad avvalorare il leak ci induce a ritenere che tutti i giochi proposti debbano essere scaricati singolarmente tramite dei voucher, senza cioè prevedere dei dischi o dei "bonus fisici" rappresentati da libretti di istruzioni, poster o adesivi. Si tratterebbe, quindi, di un'iniziativa diversa da quella promossa da Bethesda prima del lancio di Fallout 4 con la Fallout Anthology, una collezione racchiusa all'interno di un cofanetto dall'inquietante forma di una bomba atomica.

L'uscita di Fallout Legacy dovrebbe avvenire il 25 ottobre di quest'anno. Rimaniamo in attesa di ricevere delle comunicazioni ufficiali da parte di Bethesda: nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare le ultime creazioni dei modder di Fallout 4 con i personaggi dal look anime e la rielaborazione ingame dal taglio volutamente ironico (per non dire beffardo) dell'elmetto "ammuffito" di Fallout 76.