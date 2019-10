Fallout Legacy annunciato ufficialmente... ma non arriverà in Italia

Pochi giorni fa, Amazon Germania s'è lasciata sfuggire l'esistenza di Fallout Legacy, una collection per PC comprendente tutti i capitoli principali della celebre saga post-apocalittica, ad eccezione del più recente Fallout 76. Adesso è arrivata l'ufficialità, ma purtroppo non ci sono buone notizie per i giocatori italiani.

Bethesda ha annunciato che Fallout Legacy verrà pubblicato su PC il prossimo 25 ottobre solamente nel Regno Unito e in Germania, al prezzo di 39,99 euro. All'interno della collection in formato fisico troveranno posto Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas Ultimate Edition e Fallout 4 Game of the Year Edition. Ogni gioco, quindi, verrà lanciato nella sua versione più aggiornata e, laddove previste, con tutte le espansioni arrivate dopo la pubblicazione originaria.

Nel momento in cui vi scriviamo, Bethesda non sembra intenzionata a portare la collection in altri paesi al di fuori di quelli citati. Oltre a quello italiano è stato quindi escluso anche un altro mercato importante come quello statunitense. Probabilmente, la compagnia del Maryland ha privilegiato gli stati dove le vendite di giochi fisici su PC continuano ad essere rilevanti. Nulla vi vieta, in ogni caso, di acquistare Fallout Legacy dagli store online di UK e Germania, sebbene non siano al momento disponibili informazioni precise sulle lingue incluse.