Fallout Legendary Edition e non solo: Microsoft rimasterizzerà i suoi grandi franchise?

Dopo aver diffuso ulteriori indiscrezioni su PlayStation Spartacus, di cui abbiamo appreso anche tramite le nostre fonti, Jeff Grubb torna a parlare di Microsoft e di quelli che potrebbero essere le sorprese che la casa di Redmond ha in serbo per il futuro.

Stando a quanto riferisce l'insider, sembra che Phil Spencer e soci abbiano intenzione di tirare a lucido alcune tra le serie più importanti in mano a Microsoft. La casa di Redmond è insomma interessata a rimasterizzare i giochi facenti parte dei suoi più importanti franchise, tra cui quello di Gears of War e, dopo l'acquisizione di Bethesda, anche Fallout.

"Stanno pianificando di rimasterizzare tutti i principali franchise sotto Microsoft", le parole di Grubb. "Penso che con Gears probabilmente si farà, Fallout alla fine riceverà una Legendary Edition, non so se accadrà presto, ma ne stanno parlando". Chissà se in questo piano - dovesse il rumor trovare conferma - andrebbero a confluire anche i franchise di Activision-Blizzard, nel momento in cui entrerà a far parte a tutti gli effetti di Microsoft. E voi di quali giochi Microsoft vorreste una remaster?

Jeff Grubb ha inoltre suggerito che Xbox e Obsidian stanno valutando la possibilità di sviluppare Fallout New Vegas 2, potenziale sequel dell'acclamato GDR uscito nel 2010.