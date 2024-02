Fallout London accoglie Neil Newbon: la star di Baldur's Gate 3 si unisce al cast

Le grandi ambizioni degli sviluppatori di Fallout London vengono ulteriormente confermate dalla collaborazione con Neil Newbon: il pluripremiato doppiatore del personaggio di Astarion di Baldur's Gate 3 parteciperà attivamente allo sviluppo dell'enorme mod amatoriale di Fallout 4.

La collaborazione tra Newbon e gli sviluppatori di Fallout London è solo una delle tante novità snocciolate dagli autori di questa attesa total conversion di Fallout 4 nel nuovo video diario, con tutti gli aggiornamenti sul lavoro portato avanti dal team che sta dando forma ad una delle mod più ambiziose del kolossal post-apocalittico di Bethesda.

Il doppiatore di Astarion presterà la propria voce a un personaggio non meglio precisato di Fallout London con cui entreremo in contatto esplorando la Zona Contaminata di Londra, l'enorme area free roaming creata dai modder per inscenare una storia che promette di offrire decine e decine di ore di divertimento. Anche Anna Demetriou, la doppiatrice di Sophia in A Plague Tale Requiem e di Dorys in Final Fantasy 16, parteciperà allo sviluppo di Fallout London.

Facendo la spola tra le rovine dell'area metropolitana di Londra, i sobborghi e la Metro, gli appassionati di GDR open world 'bethesdiani' avranno modo di sperimentare effetti meteo violenti e incrociare lo sguardo con tutta una serie di creature mutanti inedite e di nemici originali, imbracciando armi uniche e attingendo a un ventaglio particolarmente ampio di equipaggiamenti mai visti.

Il lancio di Fallout London è previsto per il 23 aprile; nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video natalizio di Fallout London.