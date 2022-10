Fallout London sempre più ambiziosa: oltre 300 edifici esplorabili nella Mod di Fallout 4

Sulla scia dell'annuncio a sorpresa di un aggiornamento next gen per Fallout 4, anche gli autori di Fallout: London presentano al pubblico gli ultimi progressi nello sviluppo del progetto.

In un ricco video aggiornamento, il co-lead level designer della Mod, Jean Martel, ha condiviso con il pubblico una ricca rassegna di informazioni. Tra queste ultime, troviamo anche la conferma che Fallout: London includerà al suo interno la bellezza di oltre 300 edifici esplorabili. Il mondo della Mod si preannuncia dunque particolarmente denso di contenuti e ambientazioni, pronte a trasportare gli appassionati della serie Bethesda in una nuova avventura post-apocalittica. Nel corso del video, che trovare in apertura a questa news, il team di Jean Martel ha presentato un fugace scorcio di Piccadilly Circus e della National Portrait Gallery.



Sul fronte dei contenuti, gli autori di Fallout: London hanno inoltre presentato Protect and Survive Family, una peculiare reinterpretazione di Vault Boy, ispirata ai decenni della Guerra Fredda. Immancabili le stazioni radio, con tanto di British Broadcast Ministry, un ironico omaggio alla BBC, ed Enclave Radio. Al momento, dunque, i lavori su Fallout: London proseguono a pieno ritmo, ma ancora niente aggiornamenti sulla finestra di lancio prevista per il contenuto, destinato ad ampliare l'universo di Fallout 4.