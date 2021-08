Fallout London conquista Bethesda: assunta l'autrice dell'imponente Mod

Nel corso del mese di giugno, un gruppo di appassionati videogiocatori ha sorpreso il pubblico con la pubblicazione del notevole reveal trailer di Fallout: London.

Quest'ultimo ha presentato alla community di Fallout una ambiziosa Mod, volta a trasformare radicalmente l'esperienza proposta da Fallout 4. Il contenuto, nello specifico, è stato descritto come un vero e proprio DLC, ambientato in una versione post apocalittica della capitale britannica. In una Londra ormai allo sbando, i giocatori di Fallout 4 avrebbero avuto modo di vivere una nuova avventura in un'ambientazione completamente inedita per la saga Bethesda.

Ebbene, la qualità del lavoro svolto dagli autori di Fallout: London non è passata inosservata ai padri di Fallout, che hanno deciso di prendere contatti con i talentuosi appassionati. La vicenda ha infine condotto ad una piccola favola a lieto fine, dato che Bethesda ha finito per assumere l'autrice della sceneggiatura della Mod. Stephanie Zachariadis, Head Writer di Fallout: London, è infatti ora parte del colosso videoludico creatore di Fallout e The Elder Scrolls.



Presso i team verdecrociati, la sceneggiatrice riveste ora il ruolo di Associate Quest Designer, ma non è dato sapere quale sia il gioco del quale si sta occupando. A causa delle regole interne di Bethesda, l'autrice non potrà proseguire i lavori su Fallout: London, ma il team di appassionati ha garantito che lo sviluppo della Mod è comunque ormai quasi ultimato.