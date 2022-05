Fallout London, ecco finalmente il gameplay: in arrivo la Mod che ha affascinato Bethesda

Il primo trailer di Fallout London è stato presentato al pubblico nel corso dell'estate del 2021. Da allora, in breve tempo, l'imponente progetto si è conquistato l'attenzione degli amanti di Fallout e della stessa Bethesda.

La software house ha in effetti assunto la sceneggiatrice di Fallout London, Mod ora in dirittura di arrivo su Fallout 4. Ma mentre Stephanie Zachariadis lavora nel reame di The Elder Scrolls e Starfield, gli altri appassionati non hanno affatto abbandonato il suo progetto. A distanza di circa un anno dall'annuncio, arriva dunque ora il primo ricco gameplay di Fallout: London, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Nel pubblicare il filmato, gli autori confermano che l'estensione della Mod sarà pari a quella della mappa originale di Fallout 4: Commonwealth. Al suo interno, gli appassionati potranno trovare una versione condensata di una Londra post apocalittica, nella quale esplorare ciò che resta di Westminster e di moltissimi altri luoghi iconici della città. Ambientato nel 2237, Fallout: London si colloca cronologicamente tra Fallout 1 e Fallout 2, dunque circa 50 anni prima degli eventi di Fallout 4. Tra nuove Fazioni, NPC, missioni e personaggi, l'esperienza proposta dalla Mod si preannuncia decisamente ambiziosa. Ai curiosi, non resta che attendere la conferma della data di lancio del contenuto fan-made.